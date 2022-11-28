الحداد يفتتح المقر الجديد لمكتب الاستخبارات في الجميل

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، المقر الجديد لمكتب الاستخبارات بمدينة الجميل (100 كم غرب العاصمة طرابلس).

جاء ذلك خلال زيارة الحداد لمدينة الجميل، الأحد، رفقة كل من أمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء د. صلاح الدين النمروش، ومدير إدارة الاستخبارات العامة بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وعدد من مدراء وآمري الإدارات والوحدات بالجيش الليبي، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وكرم الحداد خلال هذه الزيارة عددًا من الشخصيات من العسكريين والمدنيين بالجيش الليبي.