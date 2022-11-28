تحذير من الرمال الزاحفة على طريق «غدامس - نالوت»

القاهرة - بوابة الوسط

تراكمت الرمال الزاحفة على الطريق الرابط بين بلديتي غدامس ونالوت بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية.

وحذرت السلطات المحلية المسافرين على الطريق، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر، حسب ما جاء على صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

- حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 28 نوفمبر 2022)

ويعد انتشار الرمال على الطرق ظاهرة معتادة، لكنها تفاقمت منذ ليلة السبت الماضي، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها عدة مناطق، حيث تنشط الرياح من جبل نفوسة وحتى رأس اجدير على الحدود مع تونس.