إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و199 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و199 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 39 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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استهلاك 919 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 919 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 667 ملايين قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و144 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و86 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و22 مليون قدم لمصانع الإسمنت.