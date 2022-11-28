شاهد في «هذا المساء»: استقالات المصرف المركزي: هل تهدد سيطرة الكبير فعلا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على الأنباء المتداولة حول استقالة عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محمد المختار، لتتسع قائمة الأعضاء المستقلين، ما يهدد سيطرة المحافظ الصديق الكبير على القطاع المصرفي.

وفي حال صحت تلك الأنباء فإن مجلس إدارة المصرف المركزي سوف يصبح ثلاثة أعضاء فقط، بالإضافة إلى عضو رابع بصفته وكيل وزارة المالية وهو مختلف عليه، وفي حال استقال عضو آخر من الثلاثة أعضاء الرئيسيين يسقط بالقانون مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاستحالة اكتمال النصاب القانوني في المجلس المكون في الأساس من سبعة.

وفتح البرنماج نقاشًا حول هذه القضية مع كل من: الأستاذ الجامعي والناشط السياسي يوسف البخبخي، وأستاذ القانون الدستوري سامي الأطرش، والمحلل السياسي محمد امطيريد.

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