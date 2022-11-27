باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ووزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.

والتقى باتيلي 25 نوفمبر الجاري في أبوظبي، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأحد.

وقال باتيلي في تغريدة ثانية «اتفقنا أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين. كما أكدنا التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا».

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باتيلي يزور تركيا وقطر

يأتي لقاء باتيلي وشخبوط آل نهيان في إطار جولة خارجية للمثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شملت كلًا من تركيا وقطر بدأها الأسبوع الماضي، والتقى خلالها كلًا من وزيري خارجية البلدين.

ففي تركيا، اتفق باتيلي مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو «على أن إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا». و«أيضًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها» وفق ما غرد باتيلي عن اللقاء يوم 21 نوفمبر الجاري.

وفي قطر، دعا باتيلي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا. وغرد عن اللقاء يوم 25 نوفمبر، قائلا إنهما اتفقا «على ضرورة اتخاذ الأطراف الليبية إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي».