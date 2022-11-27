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نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 10:03 مساء
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية خلال إحدى الجلسات (أرشيفية: الإنترنت)
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قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن الحد الأدنى للرواتب خارج الملاك الوظيفي يبلغ 1000 دينار، وفق الجدول رقم (1) الملحق بقانون الرواتب الموحد.

وأضاف نصية، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن القانون الجديد جاء بفكرة جديدة لمعالجة التكدس الوظيفي وتدني الرواتب، حيث يشترط وجود ملاكات وظيفية لكل وحدة إدارية، ولا يجوز صرف رواتب العاملين بها إلا بعد اعتماده.

وأوضح أن القانون يُفرِّق بين من هم داخل الملاك الوظيفي وبين من هم خارجه، لافتًا إلى أن الجدول رقم (1) الملحق بالقانون يخص العاملين في القطاع الممول من الخزانة العامة والذين هم خارج الملاك، أما باقي الجداول فهي تخص العاملين المسكنين على الملاك الوظيفي، كل حسب مجموعته الوظيفية، وفقًا لنسبة مقابل الأداء المحددة بالقانون.

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رواتب العاملين خارج الملاك الوظيفي
وشرح بأن العاملين خارج الملاك الوظيفي سوف يتقاضون رواتبهم وفقا للجدول رقم (1) في كل القطاعات الممولة من الخزانة العامة مهما كانت مجموعته الوظيفية، حيث يبدأ الجدول بالدرجة الأولى 1000 دينار وهو الحد الأدنى للرواتب وصولًا إلى الدرجة السادسة عشرة 2880 دينارًا، والتي يصل آخرها إلى 3210 دنانير.

أما المسكنون على الملاكات الوظيفية، فيقول عبدالسلام نصية إنهم جرى توزيعهم على مجموعات وظيفية وفقًا لمهامهم وطبيعة أعمالهم، وقد حددت نسبة تمييز أو مقابل الأداء لكل مجموعة وظيفية يتقاضاها الموظف وفقًا لشروط محددة بالقانون.

وضرب مثالًا على التفرقة بين من هم خارج الملاك الوظيفي عن الآخرين المسكنين، براتب معلم على الدرجة العاشرة خارج الملاك الوظيفي للمدرسة البالغ 1755 دينارًا، في حين يبلغ راتب الموظف المسكن بالملاك الوظيفي للمدرسة 2019 دينارًا ليبيًا، وهكذا لكل القطاعات.

ماذا يهدف القانون الموحد للرواتب؟
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى إنهاء تعدد جداول الرواتب الذي حدث خلال السنوات الماضية، وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، وتشجيع العمل بالقطاع الخاص من خلال منح حوافز له لتخفيف الضغط على فاتورة الرواتب كمًا وكيفًا، وأخيرًا معالجة ارتفاع سعر الصرف وتأثيراته على القدرة الحقيقية لدخول الأفراد.

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