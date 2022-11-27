غضب في بني وليد بسبب تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

عبر عدد من المواطنين في بني وليد عبر «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، عن غضبهم من تراكم مياه الأمطار في بعض الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، منددين بتقاعس الجهات المسؤولة في الدولة عن صيانتها استعدادًا لفصل الشتاء.

وتشهد مدينة بني وليد، منذ ظهر اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوطًا كثيفًا للأمطار ما أدى لظهور بحيرات وبرك في بعض الطرق والشوارع، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها أغلب مناطق غرب ليبيا اليوم.

وطالب المواطنون المسؤولين في الدولة بضرورة معالجة مشكلات غرق الأحياء والشوارع المتكرر مع كل موسم لسقوط الأمطار، والبدء الفوري في عملية بناء وصيانة البنية التحتية للطرق وفتحات تصريف المياه وتنظيفها بصفة مستمرة.

اختلاط مياه الأمطار بالصرف الصحي

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة ببني وليد في تعطل حركة السيارات حيث توقف عدد منها في وسط الطريق، كما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي ما أدى إلى غضب الكثير من المواطنين.

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توقف حركة السير على طريق بني وليد - ترهونة

وفي بني وليد، أعلنت مديرية الأمن، توقف حركة السير على الطريق الرابط مع مدينة ترهونة نتيجة السيول الغزيرة وجريان المياه بالمنطقة، بحسب ما أكده عضو الإعلام بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم.

وقال صالح، إن قسم النجدة والدوريات الأمنية بالمديرية أنشأ خمس دوريات على الطريق الرابط بين بني وليد ومنطقة شتاتة شمال المدينة، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العابرين للطريق نتيجة لسوء الأحوال الجوية وجريان السيول على الطريق.

أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

وشهدت العاصمة طرابلس وعدد من المناطق القريبة منها اليوم هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جريان الأودية وإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية نتيجة تكدس مياه الأمطار التي أعاقت حركة السير.

تراكم مياه الأمطار في شوارع بني وليد، الأحد 27 نوفمبر 2022. (الإنترنت)

تراكم مياه الأمطار في شوارع بني وليد، الأحد 27 نوفمبر 2022. (الإنترنت)