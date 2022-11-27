الطرابلسي يستعرض عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، الأعمال المنجزة من عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين، بمشاركة كافة فروع ومكاتب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الطرابلسي مع نائب رئيس الجهاز العقيد علي ضوء، حيث جرى مناقشة سير العمل بالجهاز، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشة لهم، خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.

وأضاف البيان أن الوزير المكلف «استمع لشروح وافية من نائب رئيس الجهاز حول إجراءات ضبط المهاجرين والتحفظ عليهم، وتقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء، وترحيلهم إلى بلدانهم».

وطالب الطرابلسي بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين خاصةً الفئات المستضعفة منهم، النساء والأطفال، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والجهات ذات العلاقة بالدولة؛ للحد من تدفق المهاجرين ووضع الخطط لمكافحة هذه الظاهرة.

وزيرجانب من اجتماع الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد علي ضوء (صفحة الوزارة على فيسبوك)