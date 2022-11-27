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العريبي يبحث في الدوحة التعاون البرلماني مع مجلس الشورى القطري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 04:47 مساء
العريبي يبحث في الدوحة التعاون البرلماني مع مجلس الشورى القطري
النائب عيسى العريبي يتوسط رئيس مجلس الشوى القطري ونائبته. (مجلس النواب الليبي)
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بحث رئيس لجنة الصداقة الليبية - القطرية عضو مجلس النواب عيسى العريبي، مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم «التعاون البرلماني المُشترك بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى القطري وسُبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين» وفق ما أعلنه مجلس النواب اليوم الأحد.

وحضر لقاء العريبي والغانم الذي عقد بمقر مجلس الشورى القطري بالعاصمة الدوحة نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة السليطي.

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النويري والمشري يزوران قطر
ويزور العريبي الدوحة بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن وفود برلمانية وصلت الدوحة لعدد من الدول لتهنئة نظرائهم القطريين على استضافة كأس العام 2022، بحسب ما أعلنه مجلس الشورى القطري عبر حسابه على «تويتر».

ويوم الخميس الماضي، زار أيضا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الدوحة ضمن وفد برلماني لتهنئة المسؤولين القطريين على استضافة كأس العام.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على يسار نائبة رئيس مجلس الشورى القطري. (مجلس الشورى القطري)
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على يسار نائبة رئيس مجلس الشورى القطري. (مجلس الشورى القطري)
النويري ونائب رئيس البرلمان التركي يمين نائبة رئيس مجلس الشوى القطري. (مجلس الشورى القطري)
النويري ونائب رئيس البرلمان التركي يمين نائبة رئيس مجلس الشوى القطري. (مجلس الشورى القطري)
المشري والعريبي مع رئيس مجلس الشورى القطري رفقة برلمانيين لعدد من الدول في الدوحة. (مجلس الشورى القطري)
المشري والعريبي مع رئيس مجلس الشورى القطري رفقة برلمانيين لعدد من الدول في الدوحة. (مجلس الشورى القطري)
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