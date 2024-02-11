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الاتحاد يحسم «الديربي» أمام المدينة بهدفين في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 08:07 مساء
الاتحاد يحسم «الديربي» أمام المدينة بهدفين في «دورينا»
لاعبو فريق الاتحاد يحتفلون بالتسجيل في شباك المدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
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حقق الاتحاد فوزًا مهمًا على المدينة بهدفين من دون رد في مباراة «الديربي» التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

هدفان للاتحاد في الشوط الأول
افتتح ريس التهديف لصالح الاتحاد في الدقيقة 19 من ضربة رأسية قوية قابل بها كرة عرضية عالية وحولها إلى الشباك.

بعد الهدف بعشر دقائق تكرر السيناريو عندما قفز باليكي في الهواء ليقابل كرة عرضية من الجهة اليمنى ليحولها برأسه إلى شباك المدينة محرزًا الهدف الثاني لصالح الاتحاد.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة، بينما توقف رصيد المدينة عند عشرين نقطة، ويخسر ثلاث نقاط مهمة في مساعيه نحو اللحاق بالأهلي طرابلس على قمة ترتيب فرق المجموعة الثانية من «دورينا».

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يعد هذا الفوز هو الرابع لفريق الاتحاد هذا الموسم، بينما تعد تلك الخسارة هي الثالثة التي يتلقاها المدينة منذ بدء الموسم الحالي.

صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
صراع بين لاعبي الاتحاد والمدينة خلال مباراة الفريقين بالدوري الليبي الممتاز الأحد 11 فبراير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
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