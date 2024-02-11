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شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 07:44 مساء
شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»
تنويه حلقة برنامج «ملعب الوسط» الأحد 11 فبراير 2024 (قناة الوسط)
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يتجدد اللقاء في العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، مع حلقة جديدة من برنامج «ملعب الوسط»، الذي تبثه قناة الوسط «Wtv»، حيث يقوم الضيوف ومحللو البرنامج بتحليل أبرز الأرقام والتحليلات الخاصة بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

«ملعب الوسط» يستعرض أبرز أرقام الجولة
يقدم حلقة الليلة من برنامج «ملعب الوسط» المذيع مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي ورمزي اسويكر وسمير عبود وأبوبكر الحرك، الذين سيقومون بالكشف عن كل تفاصيل أولى جولات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز «دورينا» مع استعراض أبرز التحليلات والأرقام والتوقعات.

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وارتبط برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv» بمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». كما يركز ضيوفه المختلفون على تحليل أحدث الأرقام وأبرز الإحصاءات في المسابقة الكروية الأهم في ليبيا.

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