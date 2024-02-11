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فوز الهدى على النهضة في دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 11 فبراير 2024, 04:53 مساء
فوز الهدى على النهضة في دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة
مباراة النهضة والهدى بدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة (فيسبوك)
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انطلقت بقاعة مصراتة مرحلة الإياب لدوري الدرجة التانية للكرة الطائرة التي تقام بنظام التجمع بمشاركة فرق النهضة سبها والهدى الخمس والتحدي مصراتة.

حسم المباراة بـ5 أشواط
وجمعت مباراة الافتتاح أمس السبت، فريقي النهضة والهدى، وقد امتدت المباراة إلى خمسة أشواط، حيث تقدم النهضة بنتيجة الشوطين الأول، والثاني (25-19) و(25-15).

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أما الشوطان الثالث والرابع فكان التفوق فيهما لفريق الهدى بنتيجة (28-26) و(26-24)، ليجري اللجوء للشوط الخامس الفاصل الذي حسمه الهدى لصالحه بفارق نقطتين بنتيجة (18-16)، ليحسم الهدى نتيجة المباراة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما يتجدد الموعد مع بقية المباريات بإقامة لقاء الهدى والتحدي اليوم الأحد، بينما تختتم غدًا الإثنين، مرحلة الإياب بمباراة التحدي والنهضة.

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