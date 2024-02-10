المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات يفوز على الجزائر ويتأهل لكأس أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى كأس أفريقيا التي ستقام في المغرب، بعدما تغلب على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم السبت بالجزائر.

المنتخب الوطني تأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

يأتي تأهل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى كأس أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ليبيا بأربعة أهداف لكل فريق، ليتأهل المنتخب الوطني بمجموع المباراتين 6-5.

يذكر أن عشرة منتخبات تتنافس في التصفيات الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا، ليتأهل منها خمسة منتخبات للنهائيات بالمغرب، إلى جانب منتخبات المغرب ومصر وأنغولا التي حجزت لها مقاعد في النهائيات دون خوض التصفيات.

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وسيتأهل من خلال بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات ثلاثة منتخبات، لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم بأوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر 2024.