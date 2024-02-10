محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

القاهرة - بوابة الوسط

فاز البطل الليبي محمد بكرة بالميدالية الذهبية لمسافة 2000 متر في بطولة تونس للتجديف داخل القاعات، وهي البطولة التي تشارك فيها تسعة أندية على مستوى تونس وتستضيفها قاعة حمادي بن عمار بحلق الوادي.

محمد بكرة يستعد لدورة باريس الأولمبية

تأتي مشاركة البطل الليبي محمد بكرة في بطولة تونس للتجديف داخل القاعات في إطار معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه في تونس حاليا تحت إشراف الاتحاد الدولي للتجديف، وذلك استعدادا لمشاركته المرتقبة له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

- المجدف محمد بكرة يقترب من ضمان المشاركة في أولمبياد باريس 2024

- نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

الجدير بالذكر أن البطل الليبي محمد بكرة نجح في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس من خلال الفوز بالتصفيات الأفريقية التي أقيمت في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي.