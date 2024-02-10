تعادل الأولمبي وأساريا 2-2 في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الأولمبي وأساريا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن أولى جولات مرحلة الإياب من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأولمبي ينهي الشوط الأول متقدما بهدف

سجل هدفي الأولمبي جعفر جبوده في الدقيقة 42 ومحمد الشبلي في الدقيقة 75، بينما سجل هدفي أساريا يعقوب عبدالله في الدقيقة 67 وسفيان زعبوب في الدقيقة 90.

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بهذا التعادل حصد كل فريق نقطة واحدة، فارتفع رصيد الأولمبي إلى ست نقاط إلا أنه بقي في المركز الحادي عشر الأخير في ترتيب المجموعة، كما ارتفع رصيد أساريا إلى تسع نقاط.