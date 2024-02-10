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منتخب كرة الصالات ضيفا على الجزائر في لقاء حسم التأهل للبطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 10 فبراير 2024, 04:23 مساء
منتخب كرة الصالات ضيفا على الجزائر في لقاء حسم التأهل للبطولة الأفريقية
المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية : الإنترنت)
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يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات، اليوم السبت، مباراة الإياب بالتصفيات الأفريقية النهائية، المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب أبريل المقبل، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان سبتمبر المقبل.

تقام مباراة اليوم في الصالة البيضاوية بالجزائر العاصمة في تمام الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، والفائز باللقاء سيعبر إلى المغرب مباشرة باعتبار مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية بليبيا، انتهت بالتعادل بين المنتخبين بأربعة أهداف لكل منتخب.

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)
بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية الإسبانية

ويتنافس بالتصفيات الأفريقية عشرة منتخبات في خمس مباريات، ويتأهل خمسة منتخبات من هذه المواجهات.

وقد نجحت منتخبات موريتانيا وناميبيا وغانا في التأهل، وفي انتظار الفائز من مباراة ليبيا والجزائر، وموزمبيق مع زامبيا.

في حين كان التأهل مباشرة لمنتخبات المغرب ومصر وأنغولا، التي نالت المراتب الثلاث الأولى في البطولة الماضية بالمغرب العام 2020.

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