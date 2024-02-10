ذهبية وفضية لسيدات ليبيا في دورة الألعاب العربية بالشارقة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج فريق الاتحاد الليبي الرياضي النسائي بقلادتين خلال مشاركته في دورة الألعاب العربية للأندية بالشارقة الإماراتية، المقرر ختامها الإثنين المقبل، حيث توجت البطلة الليبية رتاج السائح بالمرتبة الأولى والقلادة الذهبية لمنافسات ألعاب القوى برمي القرص لمسافة 50.17 متر.

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بينما توجت البطلة الليبية سما الفريطيس بالمركز الثاني والقلادة الفضية لمنافسات الكاراتيه «كوميتيه» وزن 55 كغم. وتتواصل المشاركة الليبية لوفد الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، اليوم السبت، في منافسات كرة الطاولة، إذ تلعب البطلة زينب الشريف في المجموعة الثالثة، بينما تخوض البطلة رنيم لطفي منافسات الكاراتيه «كاتا».

وتتمثل المشاركة الليبية في أربع بطلات بثلاث ألعاب رياضية، بينما تشهد الدورة مشاركة 560 رياضية من 15 بلدا عربيا يتنافسن في ثماني ألعاب رياضية.

البطلة الليبية رتاج السائح عقب التتويج بالذهبية. (فيسبوك)

البطلة الليبية سما فريطيس عقب التتويج بالفضية. (فيسبوك)

البطلة الليبية سما فريطيس عقب التتويج بالفضية. (فيسبوك)

البطلة الليبية رتاج السائح. (فيسبوك)

البطلة الليبية سما فريطيس عقب التتويج بالفضية. (فيسبوك)