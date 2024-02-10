منتخب السلة يستعد لملاقاة المغرب في التصفيات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتحول، غدا الأحد، إلى تونس منتخب كرة السلة، لدخول معسكر قصير استعدادا للقاء المغرب في مباراتي التصفيات الأفريقية يومي 18 و20 فبراير الجاري، المؤهلة إلى البطولة القارية «الأفرو باسكت» 2025.

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وتضم قائمة مدرب ليبيا فؤاد أبوشقرا اللاعبين: محمد الساعدي، وعلي ناجي، ونسيم بدروش، وأحمد الفلاح، وعبدالقادر رزق، ومحسن العكرمي، ومحمد أبوزقية، ومحمد الفيتوري، ووجدي عمران، وعبدالسلام الراشدي، وإدريس زيو، وعبدالرحم غيث، وسفيان فتحي.