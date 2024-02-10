خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متعة الكرة في البطولتين

القاهرة - بوابة الوسط

عشنا أسابيع مع متعة كرة القدم في البطولتين الآسيوية والأفريقية، اللتين لوحظ فيهما تطور عدد من الفرق الصغيرة فنيا بحيث تساوت مع الفرق الكبيرة في كثير من الإمكانات الفنية، التي أوجدت التكافؤ والنتائج المفاجئة التي أخرجت مبكرا عددا من المنتخبات العريقة صاحبة البطولات والتاريخ الطويل. وفي مقارنة بين مستوى القارتين فنيا وتنظيميا، نجد أن الكرة الأفريقية تعتمد على اللاعب المهاري والتكوين البدني الهائل. أما الكرة الآسيوية فإنها تعتمد إلى حد كبير على اللاعب المصنع الذي يشكل مع المجموع فريقا متجانسا يلعب الكرة الجماعية، لكن يظل ينقصه اللاعب الذي يجيد الحلول الفردية، ويسهم في تغيير النتيجة في الوقت المناسب باستثناء الأردن.

وذلك بالطبع راجع إلى الفترة التاريخية التي مرت بها اللعبة، واكتسبت التجربة من خلالها في كلتا القارتين، لكن في الوقت نفسه لا ننكر تطور مستوى فرق فلسطين والأردن وطاجكستان وتايلاند وأوزباكستان. أما من الناحية التنظيمية بين البطولتين، فقد تفوقت آسيا على أفريقيا، ربما بسبب وجود الإمكانات المادية الضخمة التي سخرتها الدولة المضيفة «قطر» للدورة الحالية، وحققت نجاحا باهرا لم يحدث في أي دورة آسيوية من قبل، وذلك ليس بغريب على دولة نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم.

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إن استقبال 24 منتخبا بداية من الوصول من المطار، ولمدة 4 أسابيع، وتوفير الملاعب للتدريب واللعب والإقامة والإعاشة والإشراف الطبي والمواصلات لنحو 1500 مشارك، مع التغطية الإعلامية المواكبة للحدث، وسهولة وصول الجماهير الرياضية الغفيرة إلى مدرجات الملاعب ليس بالأمر السهل. أما القارة الأفريقية، التي نظمت بطولتها ساحل العاج، وعلى الرغم من دعم الاتحاد الأفريقي لها، فإن الواقع ما زال مختلفا عما حدث في البطولة الآسيوية.

عموما وصل المنتخب الأردني، وكذلك القطري، إلى المباراة النهائية، بعد فوز الأول على منتخب كوريا الجنوبية، المرشح الأول للبطولة، 2-0، والثاني على حساب إيران 3-2، عقب سيطرة كاملة على مجريات اللعب في اللقاءين، لكن يبقى فوز الأردن محل اهتمام بشهادة الخصم، ويعد إنجازا كرويا لاتحاد الكرة الأردني الذي نتمنى أن يستفيد اتحاد بلادنا الكروي من تجربته، فالاتحاد الأردني منذ 8 سنوات، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الاتحاد الليبي مسؤوليته، كان ترتيبه في لائحة الاتحاد الدولي الـ152، وبعد أن تولى الأمير علي رئاسة الاتحاد خلق له علاقات واسعة مع الجهات الرياضية الدولية، ووضع له الخطط والبرامج الكفيلة برفع مستوى اللعبة في بلاده. ومع المثابرة ووجود القيادات التربوية الواعية معه، أصبح ترتيب المنتخب الأردني حاليا الـ37، واستطاع في هذه البطولة أن يحول الحلم إلى حقيقة.

والغريب أمر اتحاد كرتنا الذي لم يستفد من تجارب ونجاحات منتخبات الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وأنغولا وموريتانيا، وغيرها في القارة الأفريقية، ولا تجارب المنتخبات الآسيوية، وظل يكرر نفسه دون أي تطور منذ بدايته حتى اليوم بالمستوى الفني نفسه والنتائج السلبية وتغيير المدربين.

أخيرا البطولتان كانتا تجسيدا للتنافس الرياضي الشريف ومستوى التحكيم الجيد، وتعد الجماهير الكروية في المدرجات العامل الرئيسي لنجاح البطولتين، ونتمنى أن نشاهد تنظيم بطولة في بلادنا على الرغم من أننا لا نملك الملاعب، وحتى السداسي يقام خارج الوطن.