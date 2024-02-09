النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط

حسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة القمة التي جمعت فريقي النصر والأخضر التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأخضر يتقدم بهدفين في الشوط الأول

أنهى الأخضر الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجل أولهما أمجد بن عبدي في الدقيقة 32 مستغلا هجمة مرتدة وعدم وجود التغطية الدفاعية لينفرد بحارس النصر ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 44 تمكن يونس الحجازي من تعزيز تقدم الأخضر بالهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فاستقبلها جيدا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك دون ضغط دفاعي حقيقي عليه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين من دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من العودة في النتيجة بإحراز هدف في الدقيقة 70 عن طريق أوروك الذي حول كرة عرضية بقدمه إلى الشباك لتصبح النتيجة تقدم الأخضر 2-1.

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وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بلغت الإثارة قمتها عندما تمكن النصر من إحراز هدف التعادل بواسطة علي سلامة الذي قفز أعلى من المدافعين ليحول كرة عرضية عالية برأسه إلى الشباك لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

بهذه النتيجة تمكن النصر من تعزيز صدارته لقمة ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا» بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأخضر إلى 18 نقطة.