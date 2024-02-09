  • Alwasat News
Atwasat

النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 08:31 مساء
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
مباراة النصر والاخضر في الدوري الليبي الممتاز الجمعة 9 فبراير 2024 (صفحة نادي الأخضر على فيسبوك)
WTV_Frequency

حسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة القمة التي جمعت فريقي النصر والأخضر التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأخضر يتقدم بهدفين في الشوط الأول
أنهى الأخضر الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجل أولهما أمجد بن عبدي في الدقيقة 32 مستغلا هجمة مرتدة وعدم وجود التغطية الدفاعية لينفرد بحارس النصر ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 44 تمكن يونس الحجازي من تعزيز تقدم الأخضر بالهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فاستقبلها جيدا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك دون ضغط دفاعي حقيقي عليه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين من دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من العودة في النتيجة بإحراز هدف في الدقيقة 70 عن طريق أوروك الذي حول كرة عرضية بقدمه إلى الشباك لتصبح النتيجة تقدم الأخضر 2-1.

التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب تألق التحكيم الليبي أفريقياً وضعفه داخلياً

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بلغت الإثارة قمتها عندما تمكن النصر من إحراز هدف التعادل بواسطة علي سلامة الذي قفز أعلى من المدافعين ليحول كرة عرضية عالية برأسه إلى الشباك لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

بهذه النتيجة تمكن النصر من تعزيز صدارته لقمة ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا» بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأخضر إلى 18 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير العلاقة مع واشنطن

بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير ...
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة

كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار

حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار
التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»

التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»
ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»

ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»
شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم

شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم
كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»

كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»
«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي

«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي
جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي

جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي
داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة

داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة
«تناشيب»

«تناشيب»
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح

واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب

تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب
ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني
منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)

منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
البطلة الليبية سما فريطيس تتوج بفضية العرب للكاراتيه (فيديو)
البطلة الليبية سما فريطيس تتوج بفضية العرب للكاراتيه (فيديو)
انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري
انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل ...
العجيلات تستضيف اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي
العجيلات تستضيف اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ......
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية ......
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب ......
سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية أمام الوحدة السوري
سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية ......
المزيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متعة الكرة في البطولتين
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متعة الكرة في البطولتين...
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي ......
السويحلي يفوز على الخمس بهدفين نظيفين في «دورينا»
السويحلي يفوز على الخمس بهدفين نظيفين في «دورينا»...
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»...
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى...
المزيد