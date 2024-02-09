العجيلات تستضيف اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اللجنة الفنية للقتال الأرضي وحماية الشخصيات، محمود جرمه، تواصل الاستعدادات بمدينة العجيلات لاستضافة اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي الذى سيعقد في الفترة من 19 إلى 24 فبراير الجاري.

رئيس الاتحاد الدولي يحضر الاجتماع

وقال جرمه فى تصريح لبوابة «الوسط» إن الاجتماع سيشهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة المغربي جمال مجاهد، واتحادات دول ليبيا والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا ومصر والسودان وجيبوتي ونيجيريا.

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يشار إلى أن رياضة القتال الأرضي هي رياضة قتالية تمزج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس وتقنيات ومهارات مختلفة، وتسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة والمسكات في وضعية الوقوف أو على الأرض، ما يسمح للمقاتلين باستخدام اليد والقدم أثناء الاشتباك والمسك بالخصم والإسقاط الأرضي والتثبيت، كما يسمح فيها أيضا بالضربات القاضية باليد والقدم.