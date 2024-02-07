بعدسة «بوابة الوسط».. زوايا فنية في فوز طائرة الأهلي طرابلس على الاتحاد (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس فوزًا مهمًا وكبيرًا على نظيره الاتحاد بنتيجة (3-0) خلال منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز للعبة، أمس الثلاثاء.

الأهلي طرابلس يخرج من هزيمة أمام الجزيرة لفوز على الاتحاد

مباراة القمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد جاءت ضمن جولة الإياب من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي طرابلس بنتيجة (25-16) و (25-17) و (25-13).

سبق أن فاز الجزيرة على الأهلي طرابلس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما بقاعة طرابلس الكبرى ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.

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وفي مباراة أخرى أقيمت بقاعة الراحل أحمد الموسى بمدينة المرج، تغلب الهلال على المروج بنتيجة (3-صفر)، جاءت نتيجة الأشواط (25-16) و(25-14) و(25-16) لصالح الهلال.

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)

لقطات فنية مميزة من لقاء قمة الطائرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، 6 فبراير 2024. (تصوير. محمود دردور - بوابة الوسط)