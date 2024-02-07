اليوم.. الهلال يواجه الصقور في «دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الهلال والصقور، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شهداء بنينا في افتتاح مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الهلال يريد تحسين ترتيبه

الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ويأمل أن يتمكن من تحقيق الفوز على الصقور اليوم، لكي يحصد ثلاث نقاط تعينه على الدخول في سباق صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا».

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أما الصقور فهو في المركز العاشر الأخير بترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط. ويأمل الفريق أن يتمكن من تحقيق فوزه الثاني في الدوري الليبي هذا الموسم، ليعينه على تحسين ترتيبه في جدول المسابقة.