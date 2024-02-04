«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا حلقة جديدة من برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv»، وتستعرض حلقة الليلة مع الضيوف ومحللي قناة «الوسط» أبرز الأرقام والتحليلات الخاصة بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم حلقة اليوم المذيع عبدالرزاق بالحاج في حضور محللي قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي ورمزي اسويكر وسمير عبود وأبوبكر الحرك لرصد مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» كما يكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الممتاز.

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وارتبط برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv» بمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». كما يركز ضيوفه المختلفون على تحليل أحدث الأرقام وأبرز الإحصاءات في المسابقة الكروية الأهم في ليبيا.