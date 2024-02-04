الجزائر تخطف تعادلًا من المنتخب الليبي لكرة الصالات في تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فرض المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل الصالات التعادل على المنتخب الوطني الليبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل أربعة في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للعبة والتي أقيمت أمس السبت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الوطني بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الشوط الثاني تصدى حارس المنتخب الجزائري عبدالعزيز محمد للعديد من الفرص والتي كانت سانحة للتسجيل نتيجة التسرع من جانب عناصر المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط».

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نجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف التعادل الرابع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة أربعة أهداف مقابل أربعة، ليبقى حسم التأهل السبت المقبل في الجزائر من خلال مباراة الإياب.