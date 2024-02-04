أشبال الجزيرة والمستقبل في صدارة دوري المنطقة الغربية...

تتواصل مسابقة الأشبال لكرة القدم بالمنطقة الغربية. ففي الجولة الخامسة، جرت ثلاث مباريات، انتهت بفوز أشبال المستقبل على الوطن 2-0، والجزيرة على الطلائع 2-0، وتعادل العروبة والشروق 2-2.
الترتيب بعد الجولة الخامسة
يتصدر الجزيرة والمستقبل بـ12 نقطة لكل منهما، وفارق الأهداف للجزيرة، ويأتي أشبال رفيق ثالثًا بـ9 نقاط، والوطن 7 نقاط، ومن خلفهما الشروق والطلائع والعروبة بنقطة لكل منها.
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مباريات الجولة السادسة
غدا الإثنين يتجدد الموعد مع مباريات الجولة السادسة، وأهمها ستكون بين المتصدرين الجزيرة والمستقبل، بينما أشبال رفيق يلتقي الوطن، والشروق يواجه الطلائع.
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