ملاعب فضاء طرابلس تستقبل بطولة المدارس الدولية بليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي بشارع عمر المختار بطرابلس بطولة المدارس الدولية بليبيا للمراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي، وفي الدور 16 لبطولة المرحلتين الابتدائية والاعدادية سجلت النتائج التالية:

1- المرحلة الابتدائية

فوز مدرسة سينا الدولية على الهجائية 5-0، وفوز الدولية على المعرفة عين زارة 3-1، وجسر العلم على القلعة 2-0، كما فازت مدرسة النخبة على هنادي 3-0، والصقر الحر على كلية الشهداء 5-2.

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أيضا فازت مدرسة فيجن على مدارس الأكاديمية 3-2، ورويال الدولية على عالم الحروف 2-1، والمستقبل على ساحل البحر بركلات الترجيح 7-6.

2- المرحلة الإعدادية

فوز مدرسة المعرفة عين زارة على رويال الدولية 3-1، وجسر العلم على المعرفة السراج 2-0، وفوز مدرسة الطرف الأغر على المعرفة سوق الجمعة 2-1.

أيضا فازت مدرسة الليدي بيرد على الصقر الحر 7-0، وطرابلس الحرة على هنادي 1-0، والمعالي الدولية على المختار 2-0، وكلية الشهداء على الكندية الليبية 2-1.

جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)

جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)