ملاعب فضاء طرابلس تستقبل بطولة المدارس الدولية بليبيا...

تتواصل على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي بشارع عمر المختار بطرابلس بطولة المدارس الدولية بليبيا للمراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي، وفي الدور 16 لبطولة المرحلتين الابتدائية والاعدادية سجلت النتائج التالية:
1- المرحلة الابتدائية
فوز مدرسة سينا الدولية على الهجائية 5-0، وفوز الدولية على المعرفة عين زارة 3-1، وجسر العلم على القلعة 2-0، كما فازت مدرسة النخبة على هنادي 3-0، والصقر الحر على كلية الشهداء 5-2.
- 90 فريقا في بطولات المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا
أيضا فازت مدرسة فيجن على مدارس الأكاديمية 3-2، ورويال الدولية على عالم الحروف 2-1، والمستقبل على ساحل البحر بركلات الترجيح 7-6.
2- المرحلة الإعدادية
فوز مدرسة المعرفة عين زارة على رويال الدولية 3-1، وجسر العلم على المعرفة السراج 2-0، وفوز مدرسة الطرف الأغر على المعرفة سوق الجمعة 2-1.
أيضا فازت مدرسة الليدي بيرد على الصقر الحر 7-0، وطرابلس الحرة على هنادي 1-0، والمعالي الدولية على المختار 2-0، وكلية الشهداء على الكندية الليبية 2-1.
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