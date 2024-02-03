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ملاعب فضاء طرابلس تستقبل بطولة المدارس الدولية بليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 03 فبراير 2024, 04:44 مساء
ملاعب فضاء طرابلس تستقبل بطولة المدارس الدولية بليبيا
جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)
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تتواصل على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي بشارع عمر المختار بطرابلس بطولة المدارس الدولية بليبيا للمراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي، وفي الدور 16 لبطولة المرحلتين الابتدائية والاعدادية سجلت النتائج التالية:

1- المرحلة الابتدائية
فوز مدرسة سينا الدولية على الهجائية 5-0، وفوز الدولية على المعرفة عين زارة 3-1، وجسر العلم على القلعة 2-0، كما فازت مدرسة النخبة على هنادي 3-0، والصقر الحر على كلية الشهداء 5-2.

- 90 فريقا في بطولات المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا

أيضا فازت مدرسة فيجن على مدارس الأكاديمية 3-2، ورويال الدولية على عالم الحروف 2-1، والمستقبل على ساحل البحر بركلات الترجيح 7-6.

2- المرحلة الإعدادية
فوز مدرسة المعرفة عين زارة على رويال الدولية 3-1، وجسر العلم على المعرفة السراج 2-0، وفوز مدرسة الطرف الأغر على المعرفة سوق الجمعة 2-1.

أيضا فازت مدرسة الليدي بيرد على الصقر الحر 7-0، وطرابلس الحرة على هنادي 1-0، والمعالي الدولية على المختار 2-0، وكلية الشهداء على الكندية الليبية 2-1.

جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)
جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)
جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)
جانب من بطولة المدارس الدولية. (فيسبوك)
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