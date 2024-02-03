المنتخب الليبي لكرة الصالات يستقبل نظيره الجزائري في مصراتة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد مساء أمس الجمعة بمدينة مصراتة الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

المباراة تجرى بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء بقيادة طاقم تحكيم من الكاميرون وغينيا الاستوائية.

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شهد الاجتماع الاتفاق بين المنتخبين الليبي والجزائري بأن يلعب منتخبنا بالغلالة الحمراء والسوداء فيما سيلعب منتخب الجزائر بالزي الأبيض والأخضر.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين بالعاصمة الجزائرية السبت المقبل.