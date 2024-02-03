3 مباريات في دورى الدرجة الأولى الليبي.. السبت...

يتجدد الموعد اليوم السبت مع ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، فعلى ملعب القرضابية يجمع اللقاء بين الجزيرة والمهدية، والنهضة يحل ضيفا على الوادي الأخضر.
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وعلى ملعب نادي فارس، الأمل يلتقي القرضابية، وخر مباريات الجولة تقام غدا الأحد على ملعب القرضابية ستجمع الشرارة والهلال سبها.
الترتيب قبل الجولة الخامسة
الصدارة للنهضة بـ8 نقاط، وأقرب الملاحقين الشرارة 7، والهلال سبها 6، والوادي الأخضر 5، والجزيرة 5، والأمل 5، القرضابية 4، والمهدية بنقطة واحدة.
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