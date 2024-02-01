منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد المنتخب الوطني لسباعي الرقبي لفئة السيدات للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها بالسعودية يوم 16 من فبراير الجاري.

8 منتخبات تشارك في بطولة الرقبي

وأكد الاتحاد العربي للرقبي مشاركة ثمانية منتخبات في البطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، هي السعودية صاحبة الأرض، وتونس حاملة لقب البطولة الأخيرة، بالإضافة إلى منتخبات ليبيا والإمارات ومصر ولبنان والأردن وسورية.

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يذكر أن الاتحاد الليبي للرقبي قام خلال شهر أغسطس الماضي بفتح الباب للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني النسائي للرقبي، وذلك بهدف تعزيز قوة المنتخب النسائي الليبي للرقبي.