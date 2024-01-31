في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تلقى الاتحاد الليبي لكرة السلة خطابا رسميا من عمر البرشوشى رئيس المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة، يفيد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة وافق على طلب الاتحاد الليبي فيما يخص تأجيل مباراتى المنتخب الليبي ونظيره المغربى ضمن التصفيات المؤهلة إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات الأفروباسكيت 2025 لتكون أول مباراة يوم 18 فبراير المقبل.

قرار التأجيل بناء على طلب الاتحاد الليبي للسلة

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة السلة أرسل يوم 27 يناير الجاري خطابا للاتحاد الأفريقي للعبة يطلب فيه تأجيل موعد إقامة الدورة الترشيحية بين منتخبات ليبيا وتونس والمغرب ذهابا وإيابا.

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ووفقا للخطاب الذي تلقاه الاتحاد الليبي لكرة السلة من عمر البرشوشى رئيس المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة، فقد تقرر إقامة الدورة حسب اقتراح الاتحاد الليبي خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2024.

خطاب عمر البرشوشى رئيس المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة (فيسبوك)