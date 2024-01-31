اتحاد السلة الليبي يطلب تأجيل مواجهتي المغرب في تصفيات أفريقيا وينتظر الرد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

طالب الاتحاد الليبي لكرة السلة بتأجيل مواجهتي المنتخب الوطني أمام المغرب ضمن التصفيات الأفريقية والمقامتين في تونس إلى 18 من شهر فبراير المقبل بدلًا من العاشر من الشهر نفسه.

وكان رئيس المنطقة الأفريقية الأولى ولجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة حدد مواعيد المباراتين بين المنتخب الوطني والمنتخب المغربي والمؤهلة إلى المجموعات، حيث طلب الاتحاد الليبي إقامة مباراة العودة في ليبيا مع تقديم كل الضمانات والتأشيرات وتسهيل جميع الإجراءات لوفد الاتحاد الأفريقي والمنتخب الضيف لكن جرى رفض الطلب، وحددت المواعيد وفق الآتي:

المباراة الأولي: يوم 10-2-2024 تقام في تونس.

المباراة الثانية: يوم 12-2-2024 تقام في تونس.

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فيما تقدم الاتحاد الليبي إلى رئيس المنطقة الأفريقية الأولى ولجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بطلب التأجيل إلى يوم 18-2-2024 وفي انتظار الرد.

طلب الاتحاد الليبي لكرة السلة بتأجيل مواجهتي المنتخب الوطني أمام المغرب. (فيسبوك)