  • Alwasat News
Atwasat

41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 يناير 2024, 05:15 مساء
41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
WTV_Frequency

انطلقت، أمس الإثنين على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي في شارع عمر المختار بطرابلس، بطولة مدارس التعليم الدولي بحضور مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عمران العموري، ومدير التعليم الأجنبي أحمد العيان.

وشهد اليوم الافتتاحي إقامة ثماني مباريات اهتزت فيها الشباك 41 مرة، بمعدل زاد على خمسة أهداف في كل مباراة. كما شهدت باقي النتائج المسجلة فوز مدرسة السرايا الدولية على روما الصواب 3-0. كما فازت مدارس الأكاديمية على مدرسة رتال الدولية 4-3.

وفازت أكاديمية هنادي على أسوار بابل 3-0، ومدرسة المختار الدولية على سماء بابل 3-0، ومدرسة لغات العالم على مدرسة كنوز بابل 3-0، ومدرسة الهجائية الدولية على طرابلس الحرة 2-1.

وجاءت أكبر نتيجة لمدرسة جسر العلم بفوزها على القلعة 10-0. كما فازت مدرسة رويال الدولية على مدارات الإبداع 6-0، ومدرسة كلية الشهداء على مدرسة شغف العلم 3-0.

مباريات المرحلة الإعدادية
تجرى، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين مدرسة ألفا بيتا وريتال الدولية، وجسر العلم مع سبتيموس سيفيروس، ومدرسة الطرف الأغر تتبارى مع شغف العلم، ومدرسة النخبة تلاقي كلية الشهداء، ومدرسة السرايا تتبارى مع سيناء الدولية، ومدرسة الفوز الدولية تلتقي طرابلس الحرة في حي الأندلس، والمستقبل تلتقي مدرسة المعرفة عين زارة.

- 90 فريقا في بطولات المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا

أيضا تواجه مدرسة المعرفة السراج مدرسة القلعة، ومدرسة الأفق مع المعرفة سوق الجمعة، وأكاديمية نوي تلتقي مدرسة الليد بيرد، ومدرسة المعرفة قصر بن غشير تتباري مع هنادي الدولية، ومدرسة المعرفة تاجوراء مع مدارس الأكاديمية، ومدرسة المعالي الدولية تلتقي كيدز أكاديمي، ومدرسة فيجن تتبارى مع الكندية الليبية.
 
منافسات بطولة المدارس الثانوية
مدرسة فيجن تلتقي المعرفة قصرين غشير، والمختار الدولية تتبارى مع مدارس الأكاديمية، ومدرسة المعرفة القرقني تلتقي الحرة حي الأندلس، والمعرفة السراج مع الليدي بير، والمدرسة الكندية الليبية تتبارى لغات العالم، ومدرسة الطرف الأغر تلتقي كلية الشهداء، ومدرسة الصقر الحر تتبارى مع المعرفة تاجوراء.

منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن

الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن

غرق طفل في مستنقع المياه الجوفية بمدينة زليتن
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» توضح لقناة «الوسط» أسباب منع حضور الجمهور مباريات المجموعة الأولى
«الداخلية» توضح لقناة «الوسط» أسباب منع حضور الجمهور مباريات ...
أبوهديمة ينتقد عدم تطبيق حكم القضاء ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
أبوهديمة ينتقد عدم تطبيق حكم القضاء ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
الشرارة يفوز على القرضابية ويلاحق النهضة على صدارة دوري الدرجة الأولى
الشرارة يفوز على القرضابية ويلاحق النهضة على صدارة دوري الدرجة ...
طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق على الاتحاد
طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق على ...
شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى الليبي
شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ......
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري ......
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية ......
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
المزيد
مالي تصارع بوركينا فاسو أملا في مواجهة كوت ديفوار بالأمم
مالي تصارع بوركينا فاسو أملا في مواجهة كوت ديفوار بالأمم...
شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات
شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات...
41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)
41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)...
شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى الليبي
شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى ......
طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق على الاتحاد
طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق ......
المزيد