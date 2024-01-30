41 هدفا في بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الإثنين على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي في شارع عمر المختار بطرابلس، بطولة مدارس التعليم الدولي بحضور مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عمران العموري، ومدير التعليم الأجنبي أحمد العيان.

وشهد اليوم الافتتاحي إقامة ثماني مباريات اهتزت فيها الشباك 41 مرة، بمعدل زاد على خمسة أهداف في كل مباراة. كما شهدت باقي النتائج المسجلة فوز مدرسة السرايا الدولية على روما الصواب 3-0. كما فازت مدارس الأكاديمية على مدرسة رتال الدولية 4-3.

وفازت أكاديمية هنادي على أسوار بابل 3-0، ومدرسة المختار الدولية على سماء بابل 3-0، ومدرسة لغات العالم على مدرسة كنوز بابل 3-0، ومدرسة الهجائية الدولية على طرابلس الحرة 2-1.

وجاءت أكبر نتيجة لمدرسة جسر العلم بفوزها على القلعة 10-0. كما فازت مدرسة رويال الدولية على مدارات الإبداع 6-0، ومدرسة كلية الشهداء على مدرسة شغف العلم 3-0.

مباريات المرحلة الإعدادية

تجرى، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين مدرسة ألفا بيتا وريتال الدولية، وجسر العلم مع سبتيموس سيفيروس، ومدرسة الطرف الأغر تتبارى مع شغف العلم، ومدرسة النخبة تلاقي كلية الشهداء، ومدرسة السرايا تتبارى مع سيناء الدولية، ومدرسة الفوز الدولية تلتقي طرابلس الحرة في حي الأندلس، والمستقبل تلتقي مدرسة المعرفة عين زارة.

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أيضا تواجه مدرسة المعرفة السراج مدرسة القلعة، ومدرسة الأفق مع المعرفة سوق الجمعة، وأكاديمية نوي تلتقي مدرسة الليد بيرد، ومدرسة المعرفة قصر بن غشير تتباري مع هنادي الدولية، ومدرسة المعرفة تاجوراء مع مدارس الأكاديمية، ومدرسة المعالي الدولية تلتقي كيدز أكاديمي، ومدرسة فيجن تتبارى مع الكندية الليبية.



منافسات بطولة المدارس الثانوية

مدرسة فيجن تلتقي المعرفة قصرين غشير، والمختار الدولية تتبارى مع مدارس الأكاديمية، ومدرسة المعرفة القرقني تلتقي الحرة حي الأندلس، والمعرفة السراج مع الليدي بير، والمدرسة الكندية الليبية تتبارى لغات العالم، ومدرسة الطرف الأغر تلتقي كلية الشهداء، ومدرسة الصقر الحر تتبارى مع المعرفة تاجوراء.

منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)

منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)

منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)

منافسات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا. (فيسبوك)