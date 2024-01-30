شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى الليبي

تتواصل مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، حيث جرت أمس الإثنين ست مباريات في الجولة الخامسة لفرق المجموعة السادسة، وأسفرت عن تعادل المستقبل الجميل مع نجوم الصابرية 0-0.
- «بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
بينما فاز اليرموك على الطلائع 2-1، وشباب الغار على الوطن 3-1، والشرطة على الأحرار 1-0، وتعادل الشموع مع الظهرة 1-1، والفالوجا السوداني مع غوط الشعال 0-0.
الترتيب بعد الجولة الخامسة
الصدارة لشباب الغار بـ11 نقطة، وأقرب الملاحقين له الظهرة والوطن بـ9 نقاط لكل منهما، ومن خلفهما فرق: نجوم الصابرية والمستقبل والشرطة بـ7 لكل منها، والشموع والفالوجا 6 نقاط، والطلائع 5، وغوط الشعال واليرموك 4، وأخيرا الأحرار بنقطتين.
تعليقات