شباب الغار يتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، حيث جرت أمس الإثنين ست مباريات في الجولة الخامسة لفرق المجموعة السادسة، وأسفرت عن تعادل المستقبل الجميل مع نجوم الصابرية 0-0.

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بينما فاز اليرموك على الطلائع 2-1، وشباب الغار على الوطن 3-1، والشرطة على الأحرار 1-0، وتعادل الشموع مع الظهرة 1-1، والفالوجا السوداني مع غوط الشعال 0-0.