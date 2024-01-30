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طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق على الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 يناير 2024, 04:05 مساء
طائرة الأهلي بنغازي تعبر النصر في «ديربي».. وأساريا تتفوق على الاتحاد
جانب من منافسات دوري الطائرة الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)
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جرت، أمس الإثنين، مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة. فعلى قاعة أحمد موسى بمدينة المرج، أقيم «ديربي» مدينة بنغازي، وانتهى بفوز الأهلي بنغازي على النصر بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-23، و25-22، و25-20».

وفي القاعة الكبرى بطرابلس، فاز أساريا على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم أساريا في الشوطين الأول والثاني «25-17 و25-19».

فوز النصر والجزيرة على الهلال وأساريا في دوري الكرة الطائرة

بينما شهد الشوطان الثالث والرابع تفوق الاتحاد «25-20 و25-20»، ثم جاء الشوط الخامس لمصلحة أساريا بفارق نقطتين «18- 16»، ليتفوق أساريا في نهاية المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

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