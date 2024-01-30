الشرارة يفوز على القرضابية ويلاحق النهضة على صدارة دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، وانتهت مباراتان بها بالفوز ومثلها بالتعادل، حيث تعادل النهضة والهلال سبها سلبيا، وبالنتيجة نفسها تعادل الأمل والجزيرة.

بينما فاز الشرارة على القرضابية، وعمّق الوادي الأخضر جراح المهدية بفوزه بهدفين دون رد.

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وشهد الترتيب بعد الجولة الرابعة تصدر النهضة بـ8 نقاط، وأقرب الملاحقين له الشرارة بـ7 نقاط، وثالثا الهلال سبها بـ6، وتتساوى بعدها ثلاث فرق في الرصيد بـ5 نقاط لكل منها وبفارق الأهداف، حيث يأتي الوادي الأخضر رابعا، وخامسا الأمل، وسادسا الجزيرة، وسابعا القرضابية بـ4 نقاط، وثامنا المهدية بنقطة واحدة.