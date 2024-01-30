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الشرارة يفوز على القرضابية ويلاحق النهضة على صدارة دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 يناير 2024, 04:02 مساء
الشرارة يفوز على القرضابية ويلاحق النهضة على صدارة دوري الدرجة الأولى
جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختتمت الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، وانتهت مباراتان بها بالفوز ومثلها بالتعادل، حيث تعادل النهضة والهلال سبها سلبيا، وبالنتيجة نفسها تعادل الأمل والجزيرة.

بينما فاز الشرارة على القرضابية، وعمّق الوادي الأخضر جراح المهدية بفوزه بهدفين دون رد.

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

وشهد الترتيب بعد الجولة الرابعة تصدر النهضة بـ8 نقاط، وأقرب الملاحقين له الشرارة بـ7 نقاط، وثالثا الهلال سبها بـ6، وتتساوى بعدها ثلاث فرق في الرصيد بـ5 نقاط لكل منها وبفارق الأهداف، حيث يأتي الوادي الأخضر رابعا، وخامسا الأمل، وسادسا الجزيرة، وسابعا القرضابية بـ4 نقاط، وثامنا المهدية بنقطة واحدة.

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