أبوهديمة ينتقد عدم تطبيق حكم القضاء ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أبدى رئيس نادي الظهرة الأسبق، الصديق أبوهديمة، انزعاجه من عدم تطبيق الحكم القضائي حتى الآن ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتكليف لجنة تسييرية بالإشراف على اللعبة حتى إقامة انتخابات جديدة.

وقال أبوهديمة في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هل عجزت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية عن تطبيق القانون؟ ولماذا المماطلة حتى بعد صدور حكم قضائي نافذ ببطلان الانتخابات التي جرت قبل 3 سنوات؟!».

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وقد استمرت القضية التي تقدم بها إبراهيم شاكة وأنور الطشاني ضد المجلس الحالي، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، في المحاكم الليبية أكثر من عامين. ومنذ أشهر، صدر حكم القضاء فيها، لكن لم ينفذ حتى الآن.