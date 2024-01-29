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لجنة تنظيم المسابقات تمنع الجماهير من حضور مباريات الدوري بالمنطقة الشرقية (مستند)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 08:05 مساء
لجنة تنظيم المسابقات تمنع الجماهير من حضور مباريات الدوري بالمنطقة الشرقية (مستند)
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
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وجهت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا جديدا اليوم الإثنين إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمنطقة الشرقية بشأن الحضور الجماهيري، وجاء نص الرسالة كالتالي: «نهديكم أطيب التحايا ونثمن جهودكم وتعاونكم لإنجاح المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم».

وأضاف البيان قائلا «بناء على كتاب السيد فرج محمد منصور العبدلي وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤرخ بتاريخ 29-1-2024 تحت رقم إشاري 6-1-400 والموجه لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وكتاب رئيس لجنة الأمن الرياضي المنطقة الشرقية والمؤرخ بتاريخ 29-1-2024 ذات رقم إشاري (82.1.6) والموجه للسيد رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي، والذي يطلب فيه معالي الوكيل إقامة جميع مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومسابقة دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2023-2024 دون حضور الجمهور اعتباراً من تاريخ 30-1-2024 نظراً لاستلامنا كتاب وزارة الداخلية في وقت متأخر».

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وأضاف البيان «عليه نأمل منكم التقيد بما جاءكم من تعليمات السيد معالي وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية والسيد رئيس لجنة الأمن الرياضي بالمنطقة الشرقية.. أهدي إليكم أطيب الامنيات»، وجاء الخطاب ممهورا بتوقيع رئيس لجنة تنظيم المسابقات أحمد الباشا.

خطاب لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
خطاب لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
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