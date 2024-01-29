«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل فعاليات رالي «تي تي» بمدينة ودان في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق الخميس المقبل فعاليات رالي «تي تي» على مدار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت في فضاءات كثبان تيتي الواقعة شمال مدينة ودان بمنطقة الجفرة.

وكشفت الصفحة الرسمية للرالي عبر «فيسبوك» البرنامج الزمني والذي يبدأ بحفل الافتتاح مع استعراض السيارات والدراجات النارية والطيران الشراعي المشارك في الفاعليات المختلفة.

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يبدأ البرنامج الخميس 1 فبراير 2024 بحفل ساهر مع فرقة الطائر الأبيض برعاية منتدى بشير السعداوي الثقافي بحضور الفنان يوسف صوان والفنان عرفات الأحيمر، أما يوم الجمعة يشهد انطلاق بطولة الجنوب للقوة البدنية، وانطلاق المرحلة الأولى للرالي، وسط فقرات شعبية والتزحلق على الرمال.

برنامج يوم الجمعة لرالي «تي تي»

أيضا يشهد يوم الجمعة فعاليات النجم وجمعية ودان للتراث وتحدى السيارات المعدلة وكرة قدم خماسية لقدامى رياضيي ليبيا، وكرة طائرة وعرض نتائج المرحلة الأولى للرالي وحفل ساهر للفنان محمد هدية الورفلي.

حفل ختام مع سباق التحدي

ويشهد يوم السبت المرحلة الثانية للرالي ومسابقات ثقافية لمشاهير الفن الليبي وسباق تحدي مسابقة أفضل وأجمل سيارة دفع رباعي في الطرق الوعرة وعرض لفرقة زلة للفنون الشعبية وإعلان النتائج والتتويج بعدها حفل ساهر للفنان ميلاد السايح.

جدول برنامج فعاليات رالي «تي تي». (فيسبوك)