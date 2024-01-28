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الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد المصراتي 2-1 في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 05:40 مساء
الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد المصراتي 2-1 في «دورينا»
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بأحد الأهداف خلال المباراة أمام الاتحاد المصراتي الأحد 28 يناير 2024 (صفحة الأهلي طرابلس على فيسبوك)
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فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

شوط إيجابي بين الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي
تقدم الأهلي طرابلس أولًا بهدف أحرزه الصويعي في الدقيقة 23 من تسديدة قوية بعيدة المدى لم يتمكن حارس الاتحاد المصراتي من التصدي لها، وفي الدقيقة 45 تعادل الاتحاد المصراتي بهدف أحرزه سالم عبلو، وفي الشوط الثاني تمكن أحمد كراوع من إحراز هدف الفوز للأهلي طرابلس في الدقيقة 79 من ضربة رأس.

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استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

بهذه النتيجة يعزز الأهلي طرابلس من صدارته لترتيب المجموعة الثانية لـ«دورينا» رافعًا رصيده إلى 23 نقطة من تسع مباريات، فيما توقف رصيد الاتحاد المصراتي عند 13 نقطة من عشر مباريات.

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