ختام قوي للمرحلة الأولى لبطولة ليبيا لقوس الصالات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في صالة كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس المرحلة الأولى لبطولة ليبيا للقوس والسهم داخل الصالات، رجال وسيدات، تنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للقوس والسهم، بمشاركة 30 راميا مثلوا أندية: الأهلي طرابلس وشمال بنغازي والاتحاد العسكري والمشعل وناصر وسيدي سليم ومركز تدريب المرأة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

1- القوس الأولمبي «رجال»

أول الترتيب الرامي صبري شنيبة من نادي سيدي سليم، وجاء ثانيا هشام مولود من الاتحاد العسكري، وثالثا مراد الحمروني.

2- فئة القوس الأولمبي «ناشئين»

أول الترتيب محمد خلف من نادي الاتحاد العسكري، وجاء ثانيا أيوب الجالي من نادي سيدي سليم، وثالثا عبدالمهيمن بن ناجي من نادي سيدي سليم.

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3- فئة القوس التدريبي «سيدات»

أول الترتيب الرامية أمان الفقية من مركز تدريب المرأة، وحلت ثانيا رشا أبو الزمازم من مركز تدريب المرأة، وثالثا أنام عبدالحكيم الفقيه من مركز تدريب المرأة.

4- فئة القوس التدريبي «رجال»

أول الترتيب الرامي نصر العايب من نادي ناصر، وحل ثانيا عثمان عبدالصمد من نادي شمال بنغازي، وثالثا خالد جمعة سالم من نادي شمال بنغازي.

5- فئة قوس تدريبي «ناشئين»

أول الترتيب عبدالواحد الغراري من نادي سيدي سليم، وجاء ثانيا عبدالمالك بحرون من نادي سيدي سليم، وثالثا زيد الساكت من نادي سيدي سليم.

6- فئة الزوجي «ناشئين»

أول الترتيب الثنائي محمد غريب من الاتحاد العسكري وياسمين التاجوري من مركز تدريب المرأة، وثانيا الثنائي خالد بن ناجي من نادي سيدي سليم ورشا أبوالزمازم من مركز تدريب المرأة، وثالثا الثنائي صفوان البوسيفي من الأهلي طرابلس وأمان الفقيه من مركز تدريب المرأة.

جانب من ختام المرحلة الأولى لبطولة ليبيا لقوس الصالات. (إنترنت)

جانب من ختام المرحلة الأولى لبطولة ليبيا لقوس الصالات. (إنترنت)