الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

طرابلس - بوابة الوسط

فقد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي طرابلس مباراته أمام فريق الرياضي اللبناني التي أقيمت مساء اليوم السبت بنتيجة 83-73، في الدور نصف النهائي لدورة دبي الدولية المقامة حاليا في الإمارات.

الأهلي طرابلس يتأخر بفارق كبير في الشوط الأول

أنهى فريق الرياضي اللبناني النصف الأول من المباراة متقدما بفارق كبير بلغ 23 نقطة بانتهاء الشوط الأول 56-33.

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وفي الشوط الثاني قدم لاعبو الأهلي طرابلس مباراة ملحمية بقيادة المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرا، وأحرجوا فريق الرياضي اللبناني كثيرا، بعدما نجحوا في تضييق الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، غير أن خبرة لاعبي الرياضي اللبناني مكنتهم من إنهاء المباراة لصالحهم بفارق عشر نقاط، بانتهاء المباراة بنتيجة 83-73، ليتأهل الرياضي اللبناني إلى المباراة النهائية لدورة دبي الدولية لكرة السلة.