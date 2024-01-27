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التعاون يفوز على الأنوار 3-1 في المجموعة الأولى من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:31 مساء
التعاون يفوز على الأنوار 3-1 في المجموعة الأولى من «دورينا»
مباراة التعاون والأنوار بالدوري الليبي الممتاز السبت 27 يناير 2024 (صفحة نادي التعاون على فيسبوك)
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حقق التعاون فوزا مهما وثمينا على الأنوار بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

التعاون يتقدم في الشوط الأول
أنهى التعاون الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه فرج غيضان، وفي الشوط الثاني تمكن الأنوار من إحراز هدف التعادل عن طريق جونيور فيغو، غير أن التعاون رد بإحراز الهدف الثاني عن طريق جونيور، وقبل نهاية المباراة نجح محسن الأوجلي في إحراز الهدف الثالث للتعاون، لتنتهي المباراة بفوز التعاون 3-1.

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بهذه النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة متقدما إلى المركز الثالث موقتا في ترتيب فرق المجموعة الأول من «دورينا». أما الأنوار فقد توقف رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع.

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