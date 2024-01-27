90 فريقا في بطولات المدارس الدولية لكرة القدم بليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة المدارس الدولية بليبيا جمال مخزوم، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن بطولة كرة القدم للمدارس الدولية بليبيا ستنطلق الإثنين المقبل على ملاعب فضاء طرابلس الترفيهي بشارع عمر المختار في طرابلس.

تقام البطولة برعاية شركة «البديل»، وبمشاركة 90 مدرسة موزعة على النحو التالي: بطولة المرحلة الابتدائية 42 مدرسة، والإعدادية 34 مدرسة، والثانوية 14 مدرسة.

وأضاف مخزوم: «البطولات الثلاث ستقام بنظام خروج المغلوب، واليوم الافتتاحي سيشهد إقامة 10 مباريات، ويتولى إدارة المباريات حكام مكلفون من لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم في طرابلس».