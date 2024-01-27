النصر يواجه الصداقة لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط

يلتقي فريقا النصر والصداقة في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

النصر لم يتلق أي هزيمة

النصر يدخل اللقاء وهو في صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا» برصيد 18 نقطة حصدها من ثماني مباريات، فاز في خمس منها وتعادل في ثلاث، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

ويريد النصر أن يحصد نقاط الفوز الثلاث اليوم لكي يعزز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا»، كما أن الفوز هو الطريق الوحيد لابتعاد النصر عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.

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أما الصداقة فهو يريد الفوز أيضا من أجل تحسين ترتيبه، حيث يقبع الفريق في المركز الثامن برصيد ست نقاط، وهو يريد الاقتراب من فرق الوسط حتى يلعب مبارياته من دون ضغوط.