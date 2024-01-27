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احتفالية مميزة في ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 27 يناير 2024, 03:50 مساء
احتفالية مميزة في ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا (صور)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
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أقام الاتحاد الليبي للتايكوندو «LTF» احتفالية في صالة الاتحاد بشارع عمر المختار في طرابلس، لمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه، وأيضا لمناسبة ختام دورة التدريب الدولية للتايكوندو التي حاضر فيها الخبير الدولي الجنوب أفريقي جارين فيلبس.

وقد ألقيت فيها الكلمات من قِبل رئيس «LTF» بليبيا محمد بيت المال، ومدير الرياضة بوزارة الرياضة الدكتور أكرم بنور، والخبير المحاضر فيلبس، هنأوا فيها أسرة تايكوندو «LTF» في ليبيا لمناسبة ذكرى تأسيسه.

وأشادوا جميعا بالمستوى الفني والتنظيمي لدورة التدريب الدولية، التي شهدت حضور مشاركين من ليبيا وتونس والجزائر، وأيضا من فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض بعدها شريط وثائقي عن مسيرة الاتحاد الليبي وإنجازاته، ودوره المتميز على الصعيدين الأفريقي والدولي.

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وجري تكريم الوفود المشاركة والعديد من الشخصيات الرياضية، تقديرا لعطائهم ودورهم المتميز في المجال الرياضى، من بينهم في المجال الإعلامي: محمد بن تاهية ومحمد ترفاس، وفي مجال الإدارة الرياضية: محمد أبودبرة وأحمد عبدالمجيد.
 
وفي المجال الرياضي: دكتور نبيل العالم (جودو)، والمهندس موسى عقيل (جودو)، وأسرة الراحل أحمد عون (جودو)، وإبراهيم خليفة رحومه (تايكوندو)، ومحمد يوسف (تايكوندو)، وعياد إبراهيم (تايكوندو)، ومحمد نجيب (تايكوندو)، وعبدالله أبوحجر (كاراتيه)، وأسرة الراحل إبراهيم قرواش (تايكوندو).

جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
جانب من احتفالية ذكرى تأسيس تايكوندو «LTF» بليبيا. (إنترنت)
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