الوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم...

جرت أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة السادسة، أسفرت عن فوز المستقبل على الطلائع 2-1، والوطن على اليرموك 2-1.
- 3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
كما شهدت الجولة أربع تعادلات، حيث تعادل الظهرة مع شباب الغار 0-0، والشرطة مع الشموع 2-2، وغوط الشعال مع الأحرار زليتن 2-2، ونجوم الصابرية مع الفالوجا 0-0.
الترتيب بعد الجولة الـ4
الصدارة للوطن بـ9 نقاط، وأقرب الملاحقين له الظهرة 8 نقاط، وشباب الغار 8، ونجوم الصابرية 6، والمستقبل 6، والطلائع 5، والفالوجا 5، والشموع 5، والشرطة 4، وغوط الشعال 3، والأحرار زليتن 2، واليرموك 1.
تعليقات