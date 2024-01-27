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الوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 27 يناير 2024, 12:20 مساء
الوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
الوطن في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
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جرت أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة السادسة، أسفرت عن فوز المستقبل على الطلائع 2-1، والوطن على اليرموك 2-1.

3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

كما شهدت الجولة أربع تعادلات، حيث تعادل الظهرة مع شباب الغار 0-0، والشرطة مع الشموع 2-2، وغوط الشعال مع الأحرار زليتن 2-2، ونجوم الصابرية مع الفالوجا 0-0.

الترتيب بعد الجولة الـ4
الصدارة للوطن بـ9 نقاط، وأقرب الملاحقين له الظهرة 8 نقاط، وشباب الغار 8، ونجوم الصابرية 6، والمستقبل 6، والطلائع 5، والفالوجا 5، والشموع 5، والشرطة 4، وغوط الشعال 3، والأحرار زليتن 2، واليرموك 1.

جمهور في مدرجات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
جمهور في مدرجات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
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