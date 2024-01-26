المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد نتيجة مباراته أمام منتخب الغابون التي أقيمت اليوم الجمعة، وانتهت بنتيجة 25-24 لصالح الغابون، في آخر مباريات «فرسان المتوسط» ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الوطني يتأخر في الشوط الأول

تمكن منتخب الغابون من إنهاء الشوط الأول متقدما على المنتخب الوطني لكرة اليد بنتيجة 13-12، حيث كان من الممكن أن يعود لاعبو «فرسان المتوسط» إلى المباراة خلال الشوط الثاني.

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وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد اللحاق بالنتيجة، غير أن منتخب الغابون تمكن من توسيع الفارق وواصل الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.