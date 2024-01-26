تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط

تعادل فريقا المدينة وأبوسليم من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة، بملعب النهر، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

مباراة متوسطة المستوى

بهذا التعادل يرتفع رصيد المدينة إلى 17 نقطة في المركز الثاني بترتيب فرق المجموعة الثانية لـ«دورينا»، كما ارتفع رصيد فريق المدينة إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر فريق الأهلي طرابلس ترتيب فرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد عشرين نقطة جمعها من ثماني مباريات.

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قدم الفريقيان مباراة متوسطة المستوى ومتكافئة ولم يتمكن أي منهما من بسط سيطرته الكاملة عليها، كما تصدى دفاع الفريقين لكل المحاولات الهجومية، ما أدى لخروج المباراة بنتيجة التعادل السلبي.