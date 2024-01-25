غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تترقب جماهير كرة السلة في ليبيا المواجهة القوية التي ستجمع فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي غدا الجمعة في الدور ربع النهائي لدورة دبي الدولية لكرة السلة.

خسارة سلة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الجولة الرابعة

تأتي المواجهة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية لكرة السلة بعد خسارة الأهلي طرابلس أمس الأربعاء وخسارة الأهلي بنغازي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

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وأدت هاتان الخسارتان إلى مواجهة حاسمة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ممثلي كرة السلة الليبية بدوري دبي الدولية لكرة السلة، خاصة بعد خسارة النصر الإماراتي اليوم الخميس.